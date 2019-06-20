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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания в ноябре 2018 года установлено, что юридическое лицо АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» предписание не исполнено в установленный срок, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот земельные участки общей площадью: 10,498 га, по адресу: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, МО «Бурлаковское сельское поселение», МО «Краснобродский городской округ». Земли нарушены в результате производственной деятельности АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и используются для эксплуатации железнодорожного пути.

Мировым судом судебного участка № 1 Беловского городского судебного района Кемеровской области юридическое лицо АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 19.5 ч.25 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
20/06/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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