Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «Обогатительная фабрика «Талдинская»

При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания в сентябре 2018г. установлено, что юридическим лицом в установленный срок предписание не исполнено, а именно: юридическим лицом ООО «ОФ «Талдинская» не проведены мероприятия по восстановлению плодородия почв, приведение в состояние пригодное для выращивания сельскохозяйственных культур и своевременному вовлечению в оборот на землях сельскохозяйственного назначения на площади не менее 15,24 га, расположенные в кадастровом квартале 42:09:0804001, по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, в границах Красулинского сельского поселения. Земельные участки заросли древесно, кустарниковой растительностью, закочкаренностью, в результате чего данные земельные участки выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для сельскохозяйственного производства, без проведения на них культуро - технических мероприятий.

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Прокопьевского судебного района Кемеровской области ООО «Обогатительная фабрика «Талдинская» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.