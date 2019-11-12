Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Перспектива»

В октябре 2019г. в ходе внеплановой, документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», юридическое лицо ООО «Перспектива» в установленный продленный срок до 01.09.2019г. предписание не выполнило, а именно не провело в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот, части земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 670,0кв.м., земли сельскохозяйственного назначения Прокопьевского муниципального района, в границах Яснополянского сельского поселения, в КК 42:10:0110007, право собственности не разграничено площадью 4956,0кв.м.: нарушены размещением склада угля, парковки для автотранспорта, буртов смеси ПСП с суглинком и породой. Исходя из положений ст.78 Ф Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо было осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч.2 ст. 13; абз. 2, абз. 8, абз. 9 ст. 42; ч. 1 ст. 78; ч. 1 ст. 79 Земельного Кодекса Российской Федерации; ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ответственность, за которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.