Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Перспектива»
В октябре 2019г. в ходе внеплановой, документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», юридическое лицо ООО «Перспектива» в установленный продленный срок до 01.09.2019г. предписание не выполнило, а именно не провело в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и
Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч.2 ст. 13; абз. 2, абз. 8, абз. 9 ст. 42; ч. 1 ст. 78; ч. 1 ст. 79 Земельного Кодекса Российской Федерации; ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ответственность, за которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.
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