Нарушения при закупке крупы

В феврале 2020 специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена плановая проверка по соблюдению обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в учреждении образования Ижморского района. В ходе проверки проконтролировано 8 партий крупы, общим весом 16 кг: гречневая, рисовая, манная, горох, пшено.

По итогам проверки установлено, что учреждением закуплена и использована на питание обучающихся партия крупы манной марки «М» - без документов, подтверждающих безопасность и качество. При проверке на данную крупу была предъявлена декларация о соответствии, но при идентификации подлинности данной декларации установлено, что действие данной декларации прекращено в сентябре 2017 года.

Учреждению образования выдано предписание, согласно которого крупа должна быть изъята из оборота.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица и должностного лица учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.