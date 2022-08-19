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Нарушения в ФГИС «Меркурий»

При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований ветеринарного законодательства (мониторинг безопасности) хозяйствующими субъектами, занимающимися производством, оборотом и перемещением поднадзорных государственному ветеринарному надзору товаров, отражаемых в ФГИС «Меркурий», сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу неоднократно сталкиваются с повсеместной и, пожалуй, самой распространённой и на первый взгляд «безобидной» ошибкой – «ошибки в наименовании подконтрольного товара».

Речь идёт о несоответствии наименования подконтрольного товара, указанного в ветеринарном сопроводительном документе (далее – ВСД) с наименованием этого же товара, указанного производителем на маркировке.

Например:

в ВСД «Масло ГОСТ «Томак» премиум сливочное 180 г (фольга) жир. 82,5 % (1х24)» – на маркировке «Масло сладко-сливочное «Традиционное Premium». Высший сорт. ГОСТ 32261-2013. Массовая доля жира 82,5 %»;

в ВСД «Сибирский факел с карамелью 125г.12шт ДМ» – на маркировке «Мороженое с заменителем молочного жира с ароматом ванили с мягкой карамелью в сахарном рожке с шоколадной глазурью»;

в ВСД «Сельдь с/с то крупная» – на маркировке «Сельдь тихоокеанская слабосолёная».

Данные нарушения затрудняют идентификацию продукции с оформленными на неё ветеринарными сопроводительными документами.

С уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов ведётся разъяснительная работа по недопущению нарушений требований ветеринарного законодательства РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
19/08/2022
Общество
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