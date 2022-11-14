Нарушения, выявленные при помощи системы ФГИС «Меркурий» за 10 месяцев 2022 года

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» по состоянию на 07 ноября 2022 года выявлено 2172 нарушений, в том числе: 1102 нарушений в мясной промышленности; 157 нарушений в рыбной промышленности; 779 нарушения в молочной промышленности; 69 птицеводческой промышленности; 58 при работе с кормами и кормовыми добавками; 2 при работе с живыми животными 5 при работе с пчеловодческой продукцией.

Также при работе в системе выявлен факт поступления продукции на подконтрольные территории со 124 фантомных площадок.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» по уполномоченным лицам всего выявлено 2031 нарушений, по которым приняты следующие меры: выдано 1755 предупреждений; объявлено 30 предостережений; заблокировано 107 уполномоченных лиц; аннулировано 135 регистраций; привлечено к административной ответственности 4 уполномоченных лица.

По аттестованным специалистам выявлено 2 нарушения, по которым выдано 2 предупреждения, а именно за нарушения производства готовой продукции из нелогичного объема сырья и за нарушения прослеживаемости.

В отношении 136 ветеринарных врачей приняты следующие меры: выдано 107 представлений, 28 предупреждений, заблокировано 1 регистрация.