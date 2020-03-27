Нарушенный плодородный слой почвы восстановлен

В ноябре 2018 года гражданину М. было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства РФ, а именно восстановить плодородный слой почвы на площади 30 кв.м. на землях сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных в границах Мариинского района. В ходе внеплановой проверки установлено, что гражданин М. Предписание исполнил. Нарушенный плодородный слой почвы на площади 30 кв.м. земельного участка восстановлен, что подтверждается фототаблицей, актом проверки.
27/03/2020
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