Нарушенный плодородный слой почвы восстановлен

Игорь Востриков признался, что хочет уехать из Кемерова навсегда Кемеровчанин подчеркнул, что часто уезжает из города в долгие путешествия, однако жить продолжает в...

В Кемерове начали отлов бродячих собак и кошек В Кемерове начали отлавливать бездомных собак и кошек. Этим занимается «Ветеринарная скорая помощь...

Мэр Новокузнецка оценил работу глав районов на «двойку» Работу глав районов Новокузнецка по благоустройству мэр города Сергей Кузнецов оценил как...