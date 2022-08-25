Наряд Росгвардии задержал злоумышленника при очередной попытке похитить товар из магазина

В Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в одном из магазинов злоумышленника, который пытался пронести похищенные банки с кофе.

В вечернее время росгвардейцы по сигналу «тревога» прибыли к охраняемой торговой точке по проспекту Ленина. На месте стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, которого остановили бдительные работники на выходе из магазина. В ходе проверки задержанного росгвардейцы установили, что 41-летний местный житель неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

По предварительной информации, злоумышленник положил 5 банок кофе на сумму более 1 500 рублей в черный пакет, после чего проследовал к выходу без оплаты товара. Противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия