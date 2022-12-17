Научный фестиваль РУСАЛа объединил 32 000 детей

РУСАЛ подвел итоги масштабного события - РУСАЛ фестивAL#НАУКА - 2022. В этом году научный фестиваль прошел в 13 городах, где работают предприятия компании. И собрал на своих площадках 32 тысячи школьников. Научно-просветительские мероприятия посвящены 90-летию алюминиевой отрасли России. В 2022 году научный фестиваль прошел в Шелехове, Братске, Саяногорске, Новокузнецке, Таежном, Тайшете, Краснотурьинске, Североуральске, Каменск-Уральске, Бокситогорске, Ухте, Кандалакше. На каждой площадке фестиваля были созданы открытые лаборатории, в которых дети смогли почувствовать себя физиками, химиками, врачами, художниками, сделать собственные научные открытия. В весенней сессии фестиваля гости приняли участие в научном шоу «Химик против физика». Осенью открылись VR-лаборатории, где школьники смогли создать свои собственные пространственные картины при помощи специальных джойстиков-манипуляторов. И узнали, как работает высокотехнологичное оборудование, на котором не только рисуют, но создают графические интерьеры и даже обучают хирургов и нейрохирургов делать операции. В лаборатории прототипирования дети учились самостоятельно собирать 3D-принтеры. Интересной была фотозона дополненной реальности, где дети участвовали в съемке видеороликов, которые во время монтажа дополнялись «космическими» спецэффектами. Популярностью пользовался купольный кинотеатр, где дети могли познакомиться с киноновинками на космическую тематику. Большой интерес детей вызывали химические и физические опыты. Символом фестиваля стал бионический робопес Боксит. Он играл и фотографировался со всеми желающими, выполнял различные команды и участвовал в научном шоу фестиваля. В рамках фестиваля также состоялись лекции российских ученых, представляющие МГУ, инновационный центр «Сколково», Дарвиновский музей и другие научные организации и вузы России. Работу площадок помогли обеспечить около 300 волонтеров, живущих в городах, где прошли научные мероприятия. В каждом городе гости фестиваля с удовольствиями делились личными впечатлениями о событии: «Фестиваль — это уникальная возможность детально посмотреть новые технологии, окунуться в виртуальную реальность. Мы здесь в первый раз. Очень впечатлило открытие — шоу с опытами. Сейчас пойдём в зону VR, это очень интересно», — рассказали студентки Кузбасского колледжа искусств Алина и Мария. «Мы пришли сюда всей семьёй. Понравилась лекция про динозавров. Мы просто в восторге от происходящего. Чувствуется гордость за наш город, за то, что он находится на современной волне. Такие мероприятия не только помогают открыть перед детьми новые возможности, но показать им, что жители промышленной глубинки тоже имеют отношение к развитию, изучению и внедрению высоких технологий», – отметила Галина Мурашева из Новокузнецка. Идею развития высокого интереса у школьников к науке через организацию просветительских мероприятий в городах, где работают предприятия компании, много лет назад предложил ее основатель Олег Дерипаска. С этого начинается система подготовки будущих инженерных кадров, востребованных в индустрии. В 2023 году РУСАЛ планирует продолжить организацию масштабного научного фестиваля в городах ответственности компании. Фото: ДСО и РОВ НкАЗа