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Назначен прокурор Анжеро-Судженска

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 12 сентября 2022 года младший советник юстиции Максим Кашич назначен на должность прокурора города Анжеро-Судженска Кемеровской области - Кузбасса.

С 2021 года он занимал должность заместителя прокурора Кировского района г. Кемерово.

В органах прокуратуры служит с 2013 года, начинал с должности помощника Юргинского межрайонного прокурора. Также Максим Кашич работал прокурором отдела, старшим прокурором отдела и начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса.

 

 

Фото из открытых источников

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
19/09/2022
Общество
Анжеро-Судженск
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