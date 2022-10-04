Назначен прокурор Ленинска-Кузнецкого

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 30 сентября 2022 года старший советник юстиции Алексей Неронов назначен на должность прокурора города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области - Кузбасса.

С 2018 года он занимал должность прокурора Ленинского района города Кемерово.

В органах прокуратуры служит с 1997 года, начинал с должности следователя прокуратуры города Прокопьевска. Также Алексей Неронов работал следователем по особо важным делам прокуратуры города Прокопьевска, заместителем прокурора Прокопьевского района, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса.

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