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Не боимся мы дождя, спорту говорим мы - ДА!

17 июля в Топках работала площадка по подготовке к выполнению норм ГТО под девизом «Проверь себя!» в рамках областного проекта «Лето с ГТО в Кузбассе».

Несмотря на дождливую погоду запланированную площадку на стадионе "Локомотив" отменять не стали, а перенесли в спортивно-игровой зал спорткомплекса "Олимп". В этот день любой желающий смог проверить свои силы в испытаниях комплекса "Готов к труду о обороне": подтягивание на высокой и низкой перекладинах, поднимание туловища, прыжки в длину с места, наклон вперед из положения стоя, челночный бег. Участники от 7 до 65 лет получили консультации по правильной технике выполнения упражнений. Для ребят от 7 до 12 лет прошла открытая тренировка по футболу и игра на гибкость.

Напоминаем, в Топкинском районе каждую среду с 13 до 15 часов тренеры СК "Олимп" и сотрудники Топкинского центра тестирования ВФСК  ГТО  организуют работу летних спортивных площадок. В июне площадки ГТО работали в селе Топки и п. Магистральный. График ратоты летних спортивных площадок в июле и августе можно узнать в СК "Олимп".

Спорт
Топки
kuzbassnews.ru
23/07/2019
Спорт
Топки
Новости Кузбасса

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