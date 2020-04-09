«Дистанционно вывести оборудование в ремонт – за гранью фантастики. Такого даже Рэй Брэдбери выдумать бы не смог», - рассуждает электромонтер оперативно-выездной бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь Глеб Лисичников. Свое хобби – чтение научно-технической литературы и увлекательной фантастики в разговоре он часто приравнивает к любимой профессии, но тут же оговаривается: «Нет, энергетика круче!».

С недавних пор рабочая смена электромонтера начинается с теперь уже традиционной процедуры: антисептиком обрабатывается костюм, тщательно моются руки, будто не на подстанции придется трудиться, а в операционной. На лице - маска, на голове – красная каска с «защитным забралом». У детей Глеба Сергеевича свое толкование происходящего.

«Когда дочка впервые увидела меня в новом «обмундировании», заявила, что я похож на персонажа из её любимого мультфильма «Герои в масках спешат на помощь», - рассказывает энергетик. – И теперь каждый раз, когда я возвращаюсь с работы, терзает меня вопросами: сколько подстанций я спас и в какие волшебные королевства вернул свет».

В ведомстве оперативно-выездной бригады Глеба Лисичникова 36 подстанций напряжением 35 и 110 кВ, они питают электричеством не одно «королевство» в Кемеровском муниципальном округе. А сколько километров приходится проехать, чтобы своевременно совершить оперативные переключения на нескольких энергообъектах – ни в сказке, сказать, ни пером описать.

«Как-то услышал от знакомого, что энергетики еще те «зануды», вечно живут и работают по регламенту, - рассказывает электромонтер. - Ответил ему на это шуткой, которая сейчас бытует в нашем коллективе: «Не знаешь закон Ома – оставайся дома», особенно если не умеешь работать по правилам. Чтобы совершить элементарные переключения в сети, электромонтер обязан получить разрешение диспетчера. Самовольство в этой профессии исключено! В своей работе мы строго следуем распоряжению. В нем указываются последовательность и конечная цель переключений. Распоряжение повторяется дежурным и записывается в оперативный журнал. Заданная последовательность операций проверяется по оперативной схеме. Энергетики понимают, жить по правилам – безопасно, и несмотря ни на что, интересно.

Некоторые рабочие смены я в шутку называю «туристическими». Например, чтобы проверить подстанции, одна из которых находится в поселке Звездный, а другая в Береговом, только в одну сторону мне приходится преодолевать больше ста километров. Ни о каком однообразии и речи идти не может. Я не отбываю время в кабинете за письменным столом, я «живу» любимой работой».