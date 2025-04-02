Неделя здоровья матери и ребенка проходит в Кузбассе

Соблюдение правильного режима дня способствует здоровому росту и развитию ребенка, обеспечивает его хорошее настроение и поддерживает в живой интерес к изучению окружающего мира.

Обязательные элементы режима дня малыша: время питания, время пребывания на воздухе в течение дня, кратность и продолжительность сна, регулярные гигиенические процедуры, массаж, гимнастика, занятия по развитию навыков в соответствии с возрастом, свободное время.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы побыстрее наладить режим дня ребенка до года:

Выработать привычку быстро засыпать. Для этого нужно укладывать спать малыша на свежем воздухе или в проветренном помещении (за 10 минут до сна), укачивать в течение 3-4 минут, петь колыбельную. Лучше не играть в активные игры перед сном.

Ежедневно гулять на свежем воздухе. С 8–10 месяцев жизни ребенка нужно находиться на улице не только во время сна, но и во время бодрствования.

Грудное вскармливание способствует поддержанию режима сна и укреплению нервной системы малыша, поэтому лучше сохранять его как можно дольше.

Правильно организовать кормление: не перебивать малышу аппетит, не перекармливать, совмещать прикорм с приемами пищи взрослых - завтрак, обед, полдник, ужин.

Днем следить, чтобы освещение было ярким, а ночью - стремиться к тишине и приглушенному свету, чтобы ребенок привыкал к тому, что ночь предназначена для сна и отдыха.

Привычка все делать в одно и то же время повышает эмоциональный комфорт и психологическую стабильность малыша. Он знает, что в определенное время его накормят, он поиграет или поспит.

Фото предоставлено Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики.