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Неделя здоровья матери и ребенка проходит в Кузбассе

Соблюдение правильного режима дня способствует здоровому росту и развитию ребенка, обеспечивает его хорошее настроение и поддерживает в живой интерес к изучению окружающего мира.

Обязательные элементы режима дня малыша: время питания, время пребывания на воздухе в течение дня, кратность и продолжительность сна, регулярные гигиенические процедуры, массаж, гимнастика, занятия по развитию навыков в соответствии с возрастом, свободное время.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, что нужно сделать родителям, чтобы побыстрее наладить режим дня ребенка до года:

  • Выработать привычку быстро засыпать. Для этого нужно укладывать спать малыша на свежем воздухе или в проветренном помещении (за 10 минут до сна), укачивать в течение 3-4 минут, петь колыбельную. Лучше не играть в активные игры перед сном.
  • Ежедневно гулять на свежем воздухе. С 8–10 месяцев жизни ребенка нужно находиться на улице не только во время сна, но и во время бодрствования.
  • Грудное вскармливание способствует поддержанию режима сна и укреплению нервной системы малыша, поэтому лучше сохранять его как можно дольше.
  • Правильно организовать кормление: не перебивать малышу аппетит, не перекармливать, совмещать прикорм с приемами пищи взрослых - завтрак, обед, полдник, ужин.
  • Днем следить, чтобы освещение было ярким, а ночью - стремиться к тишине и приглушенному свету, чтобы ребенок привыкал к тому, что ночь предназначена для сна и отдыха.

Привычка все делать в одно и то же время повышает эмоциональный комфорт и психологическую стабильность малыша. Он знает, что в определенное время его накормят, он поиграет или поспит.

 

Фото предоставлено Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

Здоровье
kuzbassnews.ru
02/04/2025
Здоровье
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