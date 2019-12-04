НкАЗ продолжает экологическую модернизацию

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали депутаты, представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета при администрации города и средств массовой информации с целью проверки выполнения предприятием обязательств, взятых в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Общественники и экологи ознакомились с ходом реализации природоохранной программы НкАЗа. Она предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизёров к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Для достижения еще большей эффективности работы «сухих» газоочисток ученые и конструкторы РУСАЛа решили комбинировать их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ), что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

Общая стоимость модернизации НкАЗа до 2024 года – более 5 млрд рублей, объем финансирования в 2019 году – 569 млн рублей. В настоящий момент на технологию «ЭкоСодерберг» уже переведено 49 электролизёров, до конца года их число вырастет до 52, «Предварительно обожженный анод» - 21.

Первая «сухая» газоочистка, разработанная учеными входящего в состав Инженерно-технологического центра РУСАЛа СибВАМИ, действует на НкАЗе с 2013 года. Часть средств на ее строительство завод получил в рамках ст. 6. Киотского протокола к рамочной Конвенции об изменении климата ООН, сократив выбросы парниковых газов и реализовав высвободившиеся квоты на них. Полученные средства были реинвестированы в строительство опытной СГОУ. За годы работы она показала эффективность примененных конструкторских решений и стала прототипом для создания «сухих» газоочисток для остальных предприятий РУСАЛа.

В 2019 году на НкАЗе была построена очередная СГОУ. Сейчас на ней завершаются пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь. В 2020 году будет запущена следующая СГОУ и начнется проектирование новых, для 6-й серии корпусов электролиза.

- Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации на новые технологии будет переведен 531 электролизёр и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия сократится на 28%, а гидрофторида – в 10 раз, - отметил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

- Новокузнецкий алюминиевый завод всегда демонстрирует информационную открытость и допускает общественность на свои производственные объекты. Сегодня члены Общественного экологического совета посмотрели, как реализуются мероприятия федерального проекта «Чистый воздух»,отметили, что график экологической модернизации предприятия выполняется, - сказала по итогам визита председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

- Радует, что для технического перевооружения основного производства НкАЗа применяются российские технологии, разработанные инженерами и конструкторами РУСАЛа, - добавила руководитель Общественного экологического совета при администрации города Наталья Журавлева.