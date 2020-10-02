НкАЗ продолжает экологическую модернизацию

Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ выполняется.

Об этом на экспертной площадке Онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни», посвященной правовому обеспечению экологического благополучия сообщил сегодня директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Яковлев.

Программа предусматривает перевод до конца 2024 года всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с подключением новых электролизёров к установкам «сухой» газоочистки (СГОУ) и системе автоматической подачи сырья (АПС). Ученые и конструкторы РУСАЛа скомбинировали «сухие» газоочистки с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа (МГОУ) для еще большей эффективности их работы, что в сумме дало степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

За 8 месяцев 2020 года специалисты завода и Инженерно-технологического центра РУСАЛа перевели на технологию «Экологичный Содерберг» еще 22 электролизера. В настоящий момент по этой технологии работают 75 агрегатов, до конца года к ним добавится еще 10. Продолжается монтаж новых электролизеров РА-167 с предварительно обожженными анодами на 7-й серии корпусов электролиза. Сейчас их число достигло 40% от запланированного программой модернизации. Сегодня, 30 сентября, планируется запуск очередного агрегата такого типа.

В 2019 году на НкАЗе была построена газоочистная установка «сухого» типа СГОУ-81. В ближайшее время будет запущена очередная «сухая» газоочистка, СГОУ-82, в настоящий момент заводские специалисты готовятся к пуско-наладочным работам. На очереди проектирование и строительство «сухих» газоочисток для 6-й серии корпусов электролиза.

- Согласно нашему Плану природоохранных мероприятий, к моменту завершения модернизации Новокузнецкого алюминиевого завода на новые технологии будет переведен 531 электролизёр и построены 6 «сухих» газоочисток. Объем валовых выбросов предприятия при этом сократится на 28%, а гидрофторида – в 10 раз, - подчеркнул директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев.