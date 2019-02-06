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НкАЗ улучшает условия труда работников

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ инвестировал 7,5 миллионов рублей в перевод двух корпусов электролизного производства на светодиодное освещение.

Новые светильники серии GreenPerform производства компании Philips обладают целым рядом преимуществ перед стандартными для промышленных предприятий газоразрядными лампами высокого давления ДРЛ-400. Светодиодные лампы обладают вдвое большей световой отдачей и повышенным световым потоком, благодаря чему в корпусах №№ 9-10 электролизного производства значительно вырос уровень освещенности рабочих мест. В отличие от газоразрядных ламп, у светодиодных полностью отсутствует мерцание при работе, что позволило ощутимо снизить нагрузку на глаза сотрудников. Кроме того, у  новых ламп в два раза длиннее  срок службы , а благодаря малому потреблению электроэнергии уменьшается  и  углеродный след.

- Выбор для НкАЗа светодиодных светильников Philips продиктован высоким авторитетом этой компании в области инновационных световых решений, применяемых сегодня в 65% крупнейших аэропортов, 30% больниц, 55% футбольных стадионов и 30% офисов во всём мире, - отметил главный энергетик предприятия Владислав Ростов.

Установленные на Новокузнецком алюминиевом заводе светильники имеют корпуса из литого алюминия, могут объединяться в группы в зависимости от планировки помещения, а уровень освещения и время их работы регулируется беспроводным способом. Новое освещение применено в двух корпусах электролизного производства НкАЗа, на очереди – еще четыре.

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/02/2019
Экономика
Новокузнецк
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