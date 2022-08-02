НкАЗ выполняет свою природоохранную программу

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета и Городского совета народных депутатов.

Экологи и депутаты осмотрели станцию химводоочистки, с вводом в строй которой НкАЗ полностью ликвидировал сбросы промливневых стоков, посетили корпуса электролизного производства, ознакомились с принципами работы новейших газоочистных установок «сухого» типа, посетили строительную площадку, на которой сейчас возводится третья по счету «сухая» газоочистка.

- По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сегодня мы работаем на Новокузнецком алюминиевом заводе, проверяем это предприятие на предмет выполнения природоохранных программ и экологической политики. Мы убедились, что завод работает в пределах установленных нормативов и последовательно снижает нагрузку на окружающую среду», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий.

C 2019 года НкАЗ является участником федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Природоохранная программа Новокузнецкого алюминиевого завода, разработанная в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска, предусматривает перевод всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод», разработанные Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, с их подключением к установкам «сухой» газоочистки и системе автоматической подачи сырья. План природоохранных мероприятий завода включен в комплексный план Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный в Правительстве России.

Для достижения максимальной эффективности работы «сухих» газоочисток конструкторы РУСАЛа комбинируют их с уже имеющимися на заводе газоочистными установками «мокрого» типа, что в сумме дает степень очистки по основным ингредиентам свыше 99%.

Общая стоимость природоохранной программы НкАЗа превышает 5 млрд рублей. С 2018 года РУСАЛ инвестировал в обновление завода более 3 млрд, в том числе в 2022 году – более полумиллиарда рублей.

- В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии уже переведены 228 электролизёров из 531 и построены 2 сухие газоочистки. Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух, для 6-й серии корпусов электролиза, которые запустят в 2022 и 2024 годах. Возведение одной из них, СГОУ №61, уже идет полным ходом, сообщил директор по экологии Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Яковлев.

Наряду с экологической перестройкой алюминиевых заводов компания РУСАЛ ведет подбор автоматических средств непрерывного контроля выбросов, для последующего тиражирования на все свои предприятия, в том числе в Новокузнецке.

Эффективность действий НкАЗа по снижению нагрузки на окружающую среду была высоко оценена руководством федерального проекта «Чистый воздух» во время посещения завода в октябре 2021 года. А разработанная конструкторами Инженерно-технологического центра РУСАЛа технология «сухой» газоочистки удостоена национальной экологической премии им. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике».

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа