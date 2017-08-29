"Ночь в кино"

Ночь с 27-го на 28 августа во всей стране стала праздником кино. Всероссийская акция «Ночь кино» стала ежегодной акцией. В эту ночь ДК «Сарбала» превратилась в небольшой кинотеатр. Для жителей поселка были показаны три картины «Снежная королева 3. Огонь и лед», Кухня «Последняя битва», «Время первых». На кинопоказ пришло более 50 человек. Зрителей смогли познакомиться с достижениями кинематографа - в разнообразных жанрах.

Всероссийская акция «Ночь кино» проводится с 2016 года. В 2017 году открытые кинопоказы были организованы во всех городах России. Акция была приурочена к профессиональному празднику российских кинематографистов и любителей отечественного кинематографа – Дню российского кино.