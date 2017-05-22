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В Калтане прошла "Ночь в музее"

18 мая в ВЗ «Музей» состоялась Всероссийская акция «Ночь в музее». Первыми гостями акции стали малыши детского сада «Планета детства», пришедшие на выставку «Война. Победа. Память».

Они с большим интересом рассматривали экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне, примеряли бескозырку, пилотку со звездочкой, шлем танкиста, с волнением подержали в руках солдатский котелок, офицерский планшет и на память сфотографировались у блиндажа.

Большой популярностью в этот день у горожан пользовался зал русской избы. Основными посетителями здесь были мамы с детьми дошкольного возраста. В этот день малышам позволялось все: доставать чугунки из печи, взбивать масло в маслобойке, крутить прялку, носить деревянные ведра на коромысле. Радость и восторг переполняли  ребятишек.

Основным мероприятием акции «Ночь в музее» стала встреча калтанских краеведов «Тропинками родного края, посвященная Году экологии. За столом собрались люди заинтересованные, душой болеющие за родной Калтан, которые не заметили, как пролетело три часа. А поговорить и поспорить было о чем: проблемы экологии моногорода, отсутствие достоверных учебников и пособий по истории Калтана и прилегающих поселков, полярность мнений о важных событиях разных свидетелей и летописцев, но именно это и делало беседу острой и интересной. Главным «заводилой» был С.Г. Овсянников, автор книги  «История Калтана и близлежащих мест». Он убеждал собеседников эрудированностью, фактами и документами. Итогом встречи стало желание участников круглого стола, а их было девятнадцать, чаще собираться вместе и общими усилиями добиваться издания книг и пособий, публикаций материалов по истории Калтана.

Всего в этот день выставочный зал «Музей « посетило 62 человека.

 

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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