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Новое культурное пространство "Рябиновый дворик" в Новокузнецке

Культурное пространство «Рябиновый дворик» в Новоильинском районе станет своеобразным подарком к 400-летию города Новокузнецка и к 20-летию Новоильинского района, созданный самими жителями района.

Идея проекта "Рябиновый дворик" была поддержана Центром социальныйх инициатив. Площадка перед библиотекой им. Д. С. Лихачёва станет местом встреч, местом для отдыха, местом для информирования о культурных событиях, местом для чтения, местом для обмена книгами.

Силами жителей будет оборудован "Рябиновй дворик": установлена скамейка, велопарковка, информационный стенд, шкафчик для буккроссинга. Профессионально оформлена прилегающая к библиотеке территория, высажены саженцы кустарников и цветы.

Неравнодушные жители Новоильинского района  Новокузнецка приглашаются к участию создания "Рябинового дворика".

Дополнительная информация по телефону: 8-904-994-37-13 (Ольга Александровна)

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/02/2018
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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