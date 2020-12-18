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«Новогодние» выплаты в Кузбассе получат более 230 тысяч детей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осуществлении единовременной выплаты на детей от 0 до 8 лет. В Кузбассе ее получат более 230 тысяч детей. Общая сумма составит 1,2 млрд рублей.

Семьи с детьми получат новую разовую выплату 5000 рублей на каждого ребенка до 8 лет, рожденного после 17 декабря 2012 года.

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации.

Выплата будет произведена в декабре 2020 года. Заявление подавать не нужно. Деньги поступят на банковский счет, на который ПФР осуществлял ранее в 2020 году выплаты на детей до 16 лет.

Если реквизиты счета изменились, необходимо заполнить специальную форму о предоставлении реквизитов счета для перечисления социальных выплат на портале Госуслуги.

Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже и если ребенок до 8 лет еще не получал выплаты с мая по сентябрь 2020 года, на портале Госуслуги можно подать заявление до 1 апреля.

Также заявление можно подать в клиентских службах ПФР.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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