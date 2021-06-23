Новокузнечанин помог росгвардейцам задержать разыскиваемого рецидивиста

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии при содействии местного жителя задержал подозреваемого в краже настольной электропечи из многоквартирного дома.

В дневное время к правоохранителям обратилась 40-летняя местная жительница, сообщившая, что злоумышленник в ее отсутствие похитил из квартиры имущество и пытается скрыться. Прибывший на место происшествия экипаж Росгвардии обнаружил во дворе гражданина, который удерживал подозреваемого с электроплитой. Задержанным оказался ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 41-летний местный житель, который находился в оперативном розыске по подозрению в имущественном преступлении.

По предварительной информации, подозреваемый путем вскрытия входной двери проник в жилище заявительницы и похитил имущество. По возвращении домой потерпевшая обнаружила злоумышленника, который пытался скрыться с места происшествия. Женщина обратилась за помощью к прохожему, который остановил рецидивиста и удерживал его до прибытия группы задержания.

Росгвардейцы поблагодарили новокузнечанина за гражданский поступок. Разыскиваемого рецидивиста росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.