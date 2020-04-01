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Новокузнечанин пытался дать мелкую взятку инспектору ГАИ, но получил судебный штраф

В феврале 64-летний житель Новокузнецка, находясь за рулем грузовика, был остановлен иснпекторами ДПС на одной из автодорог Куйбышевского района.

При проверке оказалось, что у транспортного средства имеются неисправности, при которых его эксплуатация запрещена. Водитель решил договориться с полицейскими и предложил за 1 тысячу рублей отпустить его без оформления протокола. В подтверждение своих намерений он положил на сиденье денежные средства. Полицейский на коррупционную сделку не пошел, вызвал следственную группу. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
01/04/2020
Общество
Происшествия
Топ
Новокузнецк
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