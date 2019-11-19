Новокузнечанин убил брата из-за его взглядов на жизнь

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Кузнецкого района Новокузнецка, обвиняемого в убийстве брата. По версии следствия, в июле 2019 года обвиняемый распивал спиртное в компании двоюродного брата, который приехал к нему из Магнитогорска. Во время застолья братья не сошлись во взглядах на жизнь, между ними возник спор. Хозяин квартиры не поддержал убеждений родственника и несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Очевидцем преступления была сестра мужчин, она вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. Фото из открытых источников