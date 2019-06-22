Новокузнечанин убил сожительницу и ее отца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 27-летнему жителю Новокузнецка, признанного виновным в убийстве двух лиц.

Следствием и судом установлено, что 11 августа 2018 года обвиняемый распивал спиртное в компании сожительницы и ее отца. Во время застолья 62-летний хозяин оскорбил молодого человека нецензурной браню. Между ними произошел конфликт. Женщина заступилась за отца, оттолкнув сожителя. Его это разозлило, он схватил со стола нож и нанес несколько ударов сначала мужчине, а затем сожительнице.

От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый продолжил пить. Через некоторое время он уснул, а утром снова сходил за спиртным в магазин и в течение дня продолжал распивать спиртное в доме потерпевших. Только к вечеру этого дня закрыл входные двери дома на замок и с места преступления скрылся. На следующий день родственники потерпевших, обеспокоенные тем, что последние не выходят на связь, пришли их навестить.

Родственников насторожило, что дом снаружи закрыт на замок, а изнутри доносится звонок мобильного телефона. Они выставили окно и проникли в дом, в комнате обнаружили потерпевших. Незамедлительно следственно-оперативной группой стали отрабатываться версии произошедшего. Были установлены контакты потерпевших и изучена характеристика их личности. В кратчайшие сроки удалось выйти на подозреваемого, который к этому моменту уже скрылся, уехав в другой город области. Были организованы оперативные мероприятия, и в момент, когда мужчина решил вернуться в Новокузнецк, его задержали у дома. По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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