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Новокузнечанин украл у тещи драгоценностей на 620 тысяч рублей

Пятидесятилетняя новокузнечанка вернувшись домой после длительного отпуска за границей затеяла генеральную уборку во время которой обнаружила пропажу колец, серег, браслетов и прочих украшений (26 наименований)общей стоимостью 620 тысяч рублей.

Ювелирные украшения женщина хранила в металлической коробке  в шкафу. Однако хранилище было пустым.

Новокузнечанка вызвала полицию. Стражи порядка выяснили, что дверной замок взломан не был. Вскоре был задержан и подозреваемый: 23-летний сожитель дочери потерпевшей.

Оказалось, что в отсутствие тещи, он незаметно взял у гражданской жены запасные ключей от квартиры ее матери. За четыре раза молодчик вышес частями все украшения. Похищенное он отнес в ломбарды, а деньги потратил на развлечения.

Часть похищенного сотрудники полиции изъяли. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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kuzbassnews.ru
09/08/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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