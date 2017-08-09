Новокузнечанин украл у тещи драгоценностей на 620 тысяч рублей

Пятидесятилетняя новокузнечанка вернувшись домой после длительного отпуска за границей затеяла генеральную уборку во время которой обнаружила пропажу колец, серег, браслетов и прочих украшений (26 наименований)общей стоимостью 620 тысяч рублей.

Ювелирные украшения женщина хранила в металлической коробке в шкафу. Однако хранилище было пустым.

Новокузнечанка вызвала полицию. Стражи порядка выяснили, что дверной замок взломан не был. Вскоре был задержан и подозреваемый: 23-летний сожитель дочери потерпевшей.

Оказалось, что в отсутствие тещи, он незаметно взял у гражданской жены запасные ключей от квартиры ее матери. За четыре раза молодчик вышес частями все украшения. Похищенное он отнес в ломбарды, а деньги потратил на развлечения.

Часть похищенного сотрудники полиции изъяли. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.