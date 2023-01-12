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Новокузнечанин выдал инспекторам Росгвардии найденный сундук с огнестрельным наследством

 В Новокузнецке к инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обратился 41-летний местный житель, который добровольно выдал незарегистрированное оружие и боеприпасы.

По словам мужчины, он обнаружил в доме доставшийся ему по наследству от покойного деда сундук, в котором находилось охотничье ружье, патроны и материалы для их изготовления. Зная из СМИ о проводимой в регионе профилактической операции «Оружие», он решил выдать незаконное наследство правоохранителям.

 Росгвардейцы поблагодарили новокузнечанина за гражданский поступок. По предварительной информации, выданными предметами является охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-18 шестнадцатого калибра, 13 патронов, а также материалы для изготовления боеприпасов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 065 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
12/01/2023
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