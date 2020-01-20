Новокузнечанину, который пытался дать взятку инспектору ДПС, назначено 15 тысяч рублей штрафа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для применения к 52-летнему жителю города Новокузнецка мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года на одной из улиц Куйбышевского района города Новокузнецка сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения. Мужчина решил договориться с инспектором, чтобы тот за денежное вознаграждение отпустил его без оформления протокола. В подтверждение своих намерений он положил между сиденьями две тысячи рублей. Однако полицейский на сделку не пошел, вызвал следственно-оперативную группу.

Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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