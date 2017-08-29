Новокузнечанка издевалась над двухлетним нежеланным сыном

Суд признал виновной 27--летнюю многодетную новокузнечанку в истязании двухлетнего сына.
С декабря 2016-го по апрель 2017-го года мать беспричинно избивала ребенка, постоянно оскорбляла мальчика нецензурной бранью, за ноги затаскивала его в ванную комнату.
Когда малыш положил игрушечную металлическую машинку на 5-месячную сестру, обвиняемая избила его этой игрушкой.
Следы побоев на теле и лице ребенка заметила знакомая матери. Она сообщила об этом в полицию.
Двухлетний мальчик и 5-месячная девочка сразу были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Мальчику проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определила на теле ребенка порядка 29 ударных воздействий.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая – мать пятерых детей. В отношении двоих она была лишена родительских прав, еще один ребенок проживает у отца в Томске.
Следователям женщина пояснила, что 2-летний сын – нежеланный ребенок. Она даже обращалась в медицинское учреждение, чтобы прервать беременность, но врачи отказали ей, поскольку срок беременности уже не позволял этого сделать. В роддоме она хотела отказаться от ребенка, но передумала.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
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