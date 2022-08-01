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Новокузнечанка заключила с иностранцем фиктивный брак

Прокуратура Орджоникидзевского района города Новокузнецка провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Проверкой выявлен факт заключения фиктивного брака между местной жительницей и гражданином Ближнего Зарубежья. Целью заключения брака являлось не создание семьи, а получение иностранцем гражданства Российской Федерации.

На основании изложенного прокурор Орджоникидзевского района города Новокузнецка обратился в суд с требованием признать данный брак недействительным (фиктивным) и аннулировать запись акта гражданского состояния о нем.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре района.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
01/08/2022
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