Новокузнецк отмечает 400-летие

В Новокузнецке начались праздничные торжества, посвященные 400-летию города.

В ближайшую неделю горожан ожидают фестивали и концерты.

План праздничных мероприятий:

3 июля

Фестиваль научно-технического творчества

Центральный район

11.00-18.00 — фестиваль «РобоКузнецк» в большом зале администрации Новокузнецка (ул. Кирова, 71), вход со стороны Сбербанка;

10.00-18.00 — выставка ретро-объектов бытовой техники г. Белово в Новокузнецком художественном музее;

10.00-15.00 — научно-технический квест «На грани возможного»: мастер-класс «Аддитивные технологии в нашей жизни или «Как напечатать себе завтрак?», соревнование проектов «ГолдбергБатл», экскурсия в клуб роботехники и лабораторию со станками с числовым программным управлением в СибГИУ (блоки поточных аудиторий, компьютерные классы);

11.00-14.00 — корпус №2 новокузнецкого филиала КемГУ на пр. Пионерский, 13 - конкурс по 3d-моделированию для школьников в двух номинациях: «Мир вокруг меня» для учащихся начальной школы и «Натурные модели объектов» для учеников 5-8 классов;

11.00-13.00 — проект «Искусственный интеллект в современном мире» в многофункциональном историко-культурном центре «Крылья» на ул. 25 лет Октября, 2;

11.00 — соревнования по Counter-Strike в Новокузнецком техникуме строительных технологий и сферы обслуживания;

10.00-12.00 — мастер-класс «Робототехника», проекты с использованием контролера Arduino в Новокузнецком строительном техникуме (лаборатория по электронике 027);

10.00-12.00 — проект «Эволюция автотранспорта» на площадке перед корпусом Новокузнецкого транспортно-технологического техникума на ул. Циолковского, 47;

10.00-18.00 — День открытых дверей в Новокузнецком горно-транспортном колледже, конкурс «Лучший по профессии»;

12.00-20.00 — интерактивная игровая площадка на Театральной площади;

15.00-20.00 — детский арт-базар в Арт-сквере.

Заводской район

10.00- 12.30 — демонстрация работы 3D-принтера, станка с числовым программным управлением, различных робототехнических устройств в Кузнецком индустриальном техникуме, корпус №1;

10.00-12.00 — открытый День детского технопарка в центре технического творчества «Меридиан» (ул. Горьковская, 11а);

10.00-17.00 — День открытых дверей в музее техники центра «Меридиан» на ул. Климасенко 22/2;

12.00-13.30 — мастер-классы технической направленности от центра «Меридиан» и дома детского творчества №4 на площади общественных мероприятий Заводского района;

Новоильинский район (площадь общественных мероприятий)

17.00-20.00 — выставка детского технического творчества;

17.00-20.00 — «ТЕХНО-квест»;

17.00-20.00 — мастер-классы «Сборка электрической схемы генератора», «Запуск контурных машин с резиномотором на растяжение»; «Изготовление планера» запуск планеров с катапульты; «Изготовление макета домика» из рифлёного картона; «Конструирование простейшей модели ракеты из бумаги»;

19.00-20.00 — показательные выступления учащихся (запуск прямоходок и радиоуправляемых машин);

18.00-19.00 — парад-конкурс воздушных змеев «Горыныч»;

19.00-20.00 — конкурс самодельных авиамоделей «Первые крылья»;

17.00-20.00 — мастерская «Радуга»;

17.00-18.00 — конструирование из воздушных шаров «Смешарики»;

18.00-19.00 — в рамках года уважения старшего поколения «Оч.умелые ручки».

Куйбышевский район

12.00-20.00 — «Техностарт — 2018» (сквер им. В.И. Воробьёва).

Орджоникидзевский район

12.00-15.00 — фестиваль технического творчества «Через века» в доме творчества «Вектор» (ул. Емельяновская, 1);

15.00-20.00 — фестиваль технического творчества «Под открытым небом» (площадь ДК им. Маяковского);

Кузнецкий район

10.00-14.00 — юбилейный день в музее Новокузнецкого алюминиевого завода СтАЗ-НкАЗ-РУСАЛ в рамках муниципального проекта «Музейная педагогика» (музей истории НкАЗа).

10.00-14.00 — квест «Путешествие по старому Кузнецку: как строился наш город» (Сад Алюминщиков);

10.00-12.00 — летняя школа традиционных православных ремесел для детей и взрослых;

12.00-16.00 — школа мастеров «Мы построим корабль»;

12.00-14.00 и 18.00-20.00 — киностудия «Кузнецк»;

15.00-17.00 — театральная мастерская;

16.00-18.00 — презентация лицейского объединения «Робик» в ДК «Алюминщик»;

16.00-19.00 — школа робототехники «Аз и Буки робототехники для детей и их родителей» (Сад Алюминщиков);

17.00-20.00 — город мастеров (ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков).

4 июля

Спортивный фристайл

10.00 — торжественное открытие памятника В.П. Манеева (Сквер на ул. Тольятти);

11.00 — торжественное открытие скульптуры футболиста (стадион «Запсибовец»);

12.00 — конно-спортивный фестиваль (Сад металлургов Заводского района);

14.00 — международные матчевые встречи по боксу «Новокузнецк-Донецк-Луганск» (стадион «Байдаевец»);

15.00 — городской фитнес-марафон (парк им. Ю.А. Гагарина);

17.30 — радиовещание «Новокузнецку 400» (площадь общественных мероприятий Центрального района);

18.00 — Всероссийский фестиваль по Workout (парк им. Ю.А. Гагарина).

5 июля

Гастрономический тур «От пельменя до медведя»

16.00 — выставка-дегустация фирменного продуктового бренда «Семь кулинарных чудес Новокузнецка»: 400 кг плова и пельменей, бутерброд 1618 см, торт «Новокузнецк» 2018 гр., «Разнообразные вкусности», «В гостях у бабушки» на площадь общественных мероприятий Центрального района.

6 июля

Визит официальных лиц РФ и Кемеровской области, а также выступление мировых звёзд

10.00 — встреча делегаций у въездного знака «Новокузнецк»;

11.00 — торжественное открытие въездного знака «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк» (Северный въезд);

11.30 — торжественное открытие скульптурной композиции «Первопроходцам Земли Кузнецкой» у дамбы реки Томь;

12.00-14.00 — торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия памятника истории и культуры регионального значения ДК «Алюминщик», губернаторский приём;

17.00-23.00 — концерт творческих коллективов города и звезд российской эстрады Ани Лорак и Вахтанга Каландадзе (площадь общественных мероприятий Центрального района);

23.00 — салют.

7 июля

Официальный День города

10.00 — торжественное заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Большой зал администрации Новокузнецка);

12.00 — торжественное открытие городского празднования в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»;

13.00-17.00 — фестиваль городской среды «Выходи гулять» на ул. Кирова (Дом Быта — Левый Берег);

13.00-17.00 — фестиваль кузнечного ремесла «Город кузнецов» (Арт-сквер);

16.00 — 23.40 — Международный фестиваль «Джаз у старой крепости» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» с участием рок-группы «Моральный кодекс»;

18.00-01.00 — Международный фестиваль «Герои мирового рока» на площади ТРЦ «Планета»;

01.00 — праздничный салют.

8 июля

День семьи, любви и верности

10.00 — архиерейское богослужение (храм Святых Петра и Февронии);

12.00 — Всекузбасский парад невест на ул. Кирова (от Храма Св. Петра и Февронии до Арт-сквера);

12.00 — парад семьи (сквер им. Н.С. Ермакова);

19.00 — концерт под открытым небом Народного артиста СССР Юрия Башмета (музей-заповедник «Кузнецкая крепость»).