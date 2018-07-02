Новокузнецк отмечает 400-летие

В Новокузнецке начались праздничные торжества, посвященные 400-летию города.
В ближайшую неделю горожан ожидают фестивали и концерты.
План праздничных мероприятий:
3 июля
Фестиваль научно-технического творчества
Центральный район
11.00-18.00 — фестиваль «РобоКузнецк» в большом зале администрации Новокузнецка (ул. Кирова, 71), вход со стороны Сбербанка;
10.00-18.00 — выставка ретро-объектов бытовой техники г. Белово в Новокузнецком художественном музее;
10.00-15.00 — научно-технический квест «На грани возможного»: мастер-класс «Аддитивные технологии в нашей жизни или «Как напечатать себе завтрак?», соревнование проектов «ГолдбергБатл», экскурсия в клуб роботехники и лабораторию со станками с числовым программным управлением в СибГИУ (блоки поточных аудиторий, компьютерные классы);
11.00-14.00 — корпус №2 новокузнецкого филиала КемГУ на пр. Пионерский, 13 - конкурс по 3d-моделированию для школьников в двух номинациях: «Мир вокруг меня» для учащихся начальной школы и «Натурные модели объектов» для учеников 5-8 классов;
11.00-13.00 — проект «Искусственный интеллект в современном мире» в многофункциональном историко-культурном центре «Крылья» на ул. 25 лет Октября, 2;
11.00 — соревнования по Counter-Strike в Новокузнецком техникуме строительных технологий и сферы обслуживания;
10.00-12.00 — мастер-класс «Робототехника», проекты с использованием контролера Arduino в Новокузнецком строительном техникуме (лаборатория по электронике 027);
10.00-12.00 — проект «Эволюция автотранспорта» на площадке перед корпусом Новокузнецкого транспортно-технологического техникума на ул. Циолковского, 47;
10.00-18.00 — День открытых дверей в Новокузнецком горно-транспортном колледже, конкурс «Лучший по профессии»;
12.00-20.00 — интерактивная игровая площадка на Театральной площади;
15.00-20.00 — детский арт-базар в Арт-сквере.
Заводской район
10.00- 12.30 — демонстрация работы 3D-принтера, станка с числовым программным управлением, различных робототехнических устройств в Кузнецком индустриальном техникуме, корпус №1;
10.00-12.00 — открытый День детского технопарка в центре технического творчества «Меридиан» (ул. Горьковская, 11а);
10.00-17.00 — День открытых дверей в музее техники центра «Меридиан» на ул. Климасенко 22/2;
12.00-13.30 — мастер-классы технической направленности от центра «Меридиан» и дома детского творчества №4 на площади общественных мероприятий Заводского района;
Новоильинский район (площадь общественных мероприятий)
17.00-20.00 — выставка детского технического творчества;
17.00-20.00 — «ТЕХНО-квест»;
17.00-20.00 — мастер-классы «Сборка электрической схемы генератора», «Запуск контурных машин с резиномотором на растяжение»; «Изготовление планера» запуск планеров с катапульты; «Изготовление макета домика» из рифлёного картона; «Конструирование простейшей модели ракеты из бумаги»;
19.00-20.00 — показательные выступления учащихся (запуск прямоходок и радиоуправляемых машин);
18.00-19.00 — парад-конкурс воздушных змеев «Горыныч»;
19.00-20.00 — конкурс самодельных авиамоделей «Первые крылья»;
17.00-20.00 — мастерская «Радуга»;
17.00-18.00 — конструирование из воздушных шаров «Смешарики»;
18.00-19.00 — в рамках года уважения старшего поколения «Оч.умелые ручки».
Куйбышевский район
12.00-20.00 — «Техностарт — 2018» (сквер им. В.И. Воробьёва).
Орджоникидзевский район
12.00-15.00 — фестиваль технического творчества «Через века» в доме творчества «Вектор» (ул. Емельяновская, 1);
15.00-20.00 — фестиваль технического творчества «Под открытым небом» (площадь ДК им. Маяковского);
Кузнецкий район
10.00-14.00 — юбилейный день в музее Новокузнецкого алюминиевого завода СтАЗ-НкАЗ-РУСАЛ в рамках муниципального проекта «Музейная педагогика» (музей истории НкАЗа).
10.00-14.00 — квест «Путешествие по старому Кузнецку: как строился наш город» (Сад Алюминщиков);
10.00-12.00 — летняя школа традиционных православных ремесел для детей и взрослых;
12.00-16.00 — школа мастеров «Мы построим корабль»;
12.00-14.00 и 18.00-20.00 — киностудия «Кузнецк»;
15.00-17.00 — театральная мастерская;
16.00-18.00 — презентация лицейского объединения «Робик» в ДК «Алюминщик»;
16.00-19.00 — школа робототехники «Аз и Буки робототехники для детей и их родителей» (Сад Алюминщиков);
17.00-20.00 — город мастеров (ДК «Алюминщик» и Сад Алюминщиков).
4 июля
Спортивный фристайл
10.00 — торжественное открытие памятника В.П. Манеева (Сквер на ул. Тольятти);
11.00 — торжественное открытие скульптуры футболиста (стадион «Запсибовец»);
12.00 — конно-спортивный фестиваль (Сад металлургов Заводского района);
14.00 — международные матчевые встречи по боксу «Новокузнецк-Донецк-Луганск» (стадион «Байдаевец»);
15.00 — городской фитнес-марафон (парк им. Ю.А. Гагарина);
17.30 — радиовещание «Новокузнецку 400» (площадь общественных мероприятий Центрального района);
18.00 — Всероссийский фестиваль по Workout (парк им. Ю.А. Гагарина).
5 июля
Гастрономический тур «От пельменя до медведя»
16.00 — выставка-дегустация фирменного продуктового бренда «Семь кулинарных чудес Новокузнецка»: 400 кг плова и пельменей, бутерброд 1618 см, торт «Новокузнецк» 2018 гр., «Разнообразные вкусности», «В гостях у бабушки» на площадь общественных мероприятий Центрального района.
6 июля
Визит официальных лиц РФ и Кемеровской области, а также выступление мировых звёзд
10.00 — встреча делегаций у въездного знака «Новокузнецк»;
11.00 — торжественное открытие въездного знака «Вас приветствует дважды орденоносный Новокузнецк» (Северный въезд);
11.30 — торжественное открытие скульптурной композиции «Первопроходцам Земли Кузнецкой» у дамбы реки Томь;
12.00-14.00 — торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия памятника истории и культуры регионального значения ДК «Алюминщик», губернаторский приём;
17.00-23.00 — концерт творческих коллективов города и звезд российской эстрады Ани Лорак и Вахтанга Каландадзе (площадь общественных мероприятий Центрального района);
23.00 — салют.
7 июля
Официальный День города
10.00 — торжественное заседание Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (Большой зал администрации Новокузнецка);
12.00 — торжественное открытие городского празднования в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»;
13.00-17.00 — фестиваль городской среды «Выходи гулять» на ул. Кирова (Дом Быта — Левый Берег);
13.00-17.00 — фестиваль кузнечного ремесла «Город кузнецов» (Арт-сквер);
16.00 — 23.40 — Международный фестиваль «Джаз у старой крепости» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» с участием рок-группы «Моральный кодекс»;
18.00-01.00 — Международный фестиваль «Герои мирового рока» на площади ТРЦ «Планета»;
01.00 — праздничный салют.
8 июля
День семьи, любви и верности
10.00 — архиерейское богослужение (храм Святых Петра и Февронии);
12.00 — Всекузбасский парад невест на ул. Кирова (от Храма Св. Петра и Февронии до Арт-сквера);
12.00 — парад семьи (сквер им. Н.С. Ермакова);
19.00 — концерт под открытым небом Народного артиста СССР Юрия Башмета (музей-заповедник «Кузнецкая крепость»).