Новокузнецк посетили добровольные пожарные из Эстонии

Руководитель добровольной пожарной команды деревни Хююру, расположенной недалеко от Таллинна и участник автопробега Таллинн-Иркутск-Таллинн Матти Лейватегия, по пути домой с первого Международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, вместе с коллегой заехал в Новокузнецк. Эстонские добровольцы передвигались по России на КамАЗе.

Представители Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны встретили гостей у границ города и проводили до управления гарнизона. Огнеборцы помогли наладить КамАЗ для дальнейшего путешествия и организовали гостям экскурсию на Кузнецкую крепость.

Фото: Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области"