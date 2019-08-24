Новокузнецк посетили добровольные пожарные из Эстонии

Руководитель добровольной пожарной команды деревни Хююру, расположенной недалеко от Таллинна и участник автопробега Таллинн-Иркутск-Таллинн Матти Лейватегия, по пути домой с первого Международного форума добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, вместе с коллегой заехал в Новокузнецк. Эстонские добровольцы передвигались по России на КамАЗе.
Представители Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны встретили гостей у границ города и проводили до управления гарнизона. Огнеборцы помогли наладить КамАЗ для дальнейшего путешествия и организовали гостям экскурсию на Кузнецкую крепость.
Фото: Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области"
24/08/2019
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