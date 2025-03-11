Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод на почву в районе угольного разреза

Установлено, что в октябре 2024 года коммерческая организация, осуществляя деятельность по недропользованию на участке недр «Ананьинский Западный» в целях осушения участка горных работ с применением водоотводящего устройства допустила несанкционированный сброс загрязненных сточных и карьерных вод на земли сельскохозяйственного назначения, что повлекло загрязнение, заболачивание и деградацию плодородных почв. Сумма причиненного ущерба составила более 15 млн рублей.



По постановлениям природоохранного прокурора общество привлечено к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы), ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель). Организации назначены штрафы на общую сумму 400 тыс. рублей, которые оплачены.



С целью возмещения ущерба, причиненного почвам прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с коммерческой организации 15 млн рублей, которое находится на рассмотрении.



По данному факту материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган СК России для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры области