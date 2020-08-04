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Новокузнецкая пожарно-спасательная часть признана лучшей в Кузбассе

На это почетное звание в областном смотре-конкурсе претендовали двенадцать пожарно-спасательных подразделений из разных пожарно-спасательных гарнизонов Кузбасса.

Победителем признана пожарно-спасательная часть №5, защищающая от пожаров самый молодой район города, Новоильинский. В зоне их выезда также более 20 населенных пунктов в Новокузнецком районе. Общая численность населения района выезда более 90 тысяч человек.

Для оценки пожарных частей специалистами было определено более пятидесяти критериев. Учитывалось состояние материально-технической базы, проверялась техника, имеющаяся на вооружении. В боевом расчете пожарно-спасательной части №5 находится различная техника, это и обычные пожарные автоцистерны, а также образцы специальной техники, например, автолестницы и автоколенчатый подъемник для спасения людей с верхних этажей. Наличие такой спецтехники обусловлено типом застройки района, преимущественно это многоэтажные жилые дома, где в случае возникновения пожара для эвакуации людей будет необходима именно такая техника.

В части работают более пятидесяти пожарных. За свою самоотверженную работу многие из огнеборцев награждены министерскими и областными наградами. Но главная оценка работы - спасенные человеческие жизни, что напрямую отразилось на высоких показателях оперативно-служебной деятельности части. В этом году бойцы отработали более 130 вызовов на пожары, на которых спасли 5 человек. Также свыше десяти раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий,

При проведении конкурса были высоко оценены условия труда пожарных. Территория, прилегающая к части, оборудована всем необходимым для занятий спортом: 100 метровая полоса препятствий и учебная башня для проведения практических занятий и отработки нормативов по пожарно-спасательному спорту. В здании части оборудован спортивный зал, для повышения уровня профессиональной и служебной подготовки бойцов в части имеется просторный учебный класс. Всем предъявляемым требованиям отвечает пункт связи части, в хорошем состоянии находится пост газодымозащитной службы, где хранится и обслуживается специальная экипировка для работы пожарных в задымленных помещениях.

По результатам общего зачета второе место в смотре-конкурсе заняла пожарно-спасательная часть №2 областного центра, уступив победителям менее десяти баллов. Третье место у пожарно-спасательной части №3 Прокопьевска.

Общество
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Общество
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск

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