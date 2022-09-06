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Новокузнецкая прокуратура помогла женщине получить соцвыплаты

Прокуратурой Центрального района города Новокузнецка проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки на детей в возрасте от трех до семи лет. Установлено, что жительница Центрального района г. Новокузнецка посредством Единого портала государственных услуг обратилась в Управление социальной защиты населения Центрального района г. Новокузнецка (далее – Управление) с заявлением о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Управлением принято решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Как показала проверка, решение об отказе необоснованно, чиновниками расчет произведен вопреки требованиям законодательства, а именно дважды учтен годовой доход, что явилось основанием для отказа в назначении денежной выплаты. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено, признано законным и обоснованным.  Мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, восстановлены права на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка, назначена ежемесячная денежная выплата и произведен перерасчет выплаты за предыдущий период в размере около 167 000 рублей.    Фото из открытых источников

 

Общество
Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/09/2022
Общество
Происшествия
Новокузнецк
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