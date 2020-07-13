Новокузнецкие бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, обворовавшего своего соседа

В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал о краже в многоквартирный дом по улице Климасенко. 55-летняя местная жительница пояснила стражам правопорядка, что после возвращения домой обнаружила пропажу телевизора стоимостью около 8 000 рублей. По предварительной информации, супруг заявительницы пригласил в жилище для распития спиртных напитков малознакомого соседа, после застолья хозяин квартиры уснул, а гость скрылся вместе с имуществом.

Росгвардейцы установили личность подозреваемого, который был задержан месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний новокузнечанин с признаками алкогольного опьянения. Задержанный признался в содеянном, пояснив, что имущество сдал в ближайшем ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста правоохранителям.