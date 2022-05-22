Новокузнецкие газодымозащитники - лучшие в Кузбассе!

В городе Ленинск - Кузнецкий прошли областные соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы», посвященные памяти подполковника внутренней службы Федора Чуенко.

Соревнования проводятся ежегодно, их основная цель - повышение профессионализма газодымозащитной службы, совершенствование знаний личного состава и практических навыков при работе со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).

Состязания состояли из двух этапов: теоретический и практический. На первом специалисты демонстрировали свои знания нормативных документов, тактико-технических характеристик СИЗОД, а также правила проведения проверок аппаратов. На практическом этапе соревнований бойцы, включенные в аппараты, в боевой одежде и снаряжении, прошли дистанцию с препятствиями - «бум», «кантовка шины», имитация завала «путанка», «тоннель», «поиск пострадавшего в дымокамере» и в завершении – прохождение дымокамеры с поражением мишени.

Все команды показали хорошую физическую и психологическую готовность к действиям в экстремальных ситуациях. Победителями соревнований стали новокузнецкие газодымозащитники, второе место заняла команда из Прокопьевска, бронза у бойцов специализированной пожарно-спасательной части г. Кемерово. Звания «Лучший газодымозащитник» удостоен пожарный из Новокузнецка Александр Сухотин.