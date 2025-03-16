Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнецкие медики рассказали о профилактике гепатита С

С 10 по 16 марта в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г.П. Курбатова проходила профилактическая неделя по борьбе с заражением и распространением вирусного хронического гепатита С.

Со студентами медицинского колледжа встретились старшие медицинские сестры стационарных отделений.

Профилактическая лекция для молодежи всегда полезна. Медицинские работники пояснили, что заражение гепатитом С происходит при попадании в организм человека биологических жидкостей больного человека. Чаще всего, инфицирование происходит в сомнительных тату- и маникюрных салонах, работающих без лицензии и частных зубных кабинетах. Заболевание протекает бессимптомно. 

Вирус в течение нескольких десятков лет способен привести к циррозу или раку печени.

«Лечение и предотвращение распространения хронического вирусного гепатита С – стратегическое направление развития здравоохранения. Поэтому главной задачей в борьбе с болезнью является снижение смертности и числа новых случаев заболеваемости», - рассказывает врач-инфекционист НГКБ№ 1 Павел Шайхутдинов.

Также врач-инфекционист добавил, что с 2024 года в рамках территориальной программы ОМС пациенты с вирусным гепатитом С имеют возможность проходить лечение в амбулаторных условиях.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/03/2025
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus