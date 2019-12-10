Новокузнецкие нейрохирурги спасли пациента с множественными метастазами в головном мозге

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, операция, которую провели заведующий нейрохирургическим отделением № 2 городской больницы № 29 Виталий Булгаков и главный нейрохирург города Новокузнецка Ростислав Лысенко, длилась более трех часов. В работе было задействовано современное высокотехнологичное оборудование: нейронавигационная станция «Stelth Station» и силовое оборудование «Legend» (Medtronic), новый операционный микроскоп «Hi-R 1000» производства немецкой фирмы Möller-Wedel GmbH.
В ходе оперативного вмешательства врачи удалили все очаги метастатического поражения головного мозга.
Сегодня, спустя две недели после операции, пациент может сидеть, вставать, разговаривать.
Фото: пресс-служба АКО
10/12/2019
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