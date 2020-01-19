Новокузнецкие полицейские познакомили школьников с основами кибербезопасности

Старший специалист группы по связям со СМИ капитан внутренней службы Данил Пересадин рассказал учащимся о роли сети Интернет в повседневной жизни, о мерах предосторожности при общении в виртуальном пространстве, а также о кибермошенничестве. Сотрудник органов внутренних дел разъяснил, каким требованиям должны соответствовать пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, кто такие интернет-тролли, и как правильно на них реагировать. Он напомнила подросткам об их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений. Данил Пересадин порекомендовал ребятам внимательно относиться к словам, используемым в переписке или комментариях, к репостам, не размещать материалы, способные возбудить ненависть или вражду между людьми, быть толерантными по отношению к представителям различных национальностей и конфессий.



В завершение мероприятия сотрудник органов внутренних дел пожелал ребятам интересного общения и получения полезной информации из всемирной сети, а также раздал разработанные МВД России памятки с профилактическими советами «Безопасный интернет детям».

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