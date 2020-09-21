Новокузнецкие росгвардейцы предотвратили угон с охраняемой автостоянки

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на одну из городских автостоянок на улице Авиаторов.

На месте происшествия сторож пояснил, что на территории объекта заметил двоих неизвестных, которые проникли в автомобиль ВАЗ-21014. При обследовании стоянки росгвардейцы обнаружили молодых людей, которые попытались скрыться бегством. В ходе преследования росгвардейцы задержали не судимого 22-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Молодой человек назвал адрес проживания своего 19-летнего приятеля, который был задержан по месту жительства. По предварительной информации, задержанные, употребив спиртные напитки, проникли на территорию автостоянки и стали искать незапертый автомобиль. Обнаружив открытый отечественный ВАЗ, злоумышленники разместились в салоне, но были замечены сторожем по камерам видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодых людей сотрудникам правоохранительных органов.