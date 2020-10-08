Новокузнецкие росгвардейцы задержали дебошира, который повредил автомобиль таксиста за медленную езду

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого 35-летнего местного жителя, который от злости разбил чужой автомобиль.

На улице Макеевская к росгвардейцам за помощью обратился 25‑летний водитель «Ниссан Альмера». Он сообщил, что работает таксистом и во время поездки подвыпивший пассажир начал требовать ехать быстрее, нарушая правила дорожного движения, в противном случае грозил молодому человеку физическим насилием. Водитель остановился, отказавшись продолжать поездку. Пассажир пришел в ярость, ногами повредил кузов автомобиля, а затем скрылся.

Росгвардейцы предложили потерпевшему вместе отправиться на поиски подозреваемого. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину в одном из городских дворов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.