Новокузнецкие росгвардейцы задержали дебошира, который угрожал оператору бензоколонки

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на городскую автозаправочную станцию.

На месте происшествия бойцы Росгвардии обнаружили и задержали молодого человека с признаками алкогольного опьянения, который стучал в окно оператора бензоколонки. Им оказался ранее судимый за причинение легкого вреда здоровью 28-летний местный житель, который не смог объяснить причины своего поступка.

Предварительно установлено, что задержанный после распития спиртных напитков в ночном клубе пришел на заправочную станцию и начал требовать от работницы АЗС деньги и топливо. Когда женщина ответила отказом, подозреваемый продолжил вести себя неадекватно и стал угрожать работнице избиением. Оператор станции нажала кнопку экстренного вызова группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного правоохранителям.