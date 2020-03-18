Новокузнецкие росгвардейцы задержали дебошира, который угрожал оператору бензоколонки

В ночное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» на городскую автозаправочную станцию.
На месте происшествия бойцы Росгвардии обнаружили и задержали молодого человека с признаками алкогольного опьянения, который стучал в окно оператора бензоколонки. Им оказался ранее судимый за причинение легкого вреда здоровью 28-летний местный житель, который не смог объяснить причины своего поступка.
Предварительно установлено, что задержанный после распития спиртных напитков в ночном клубе пришел на заправочную станцию и начал требовать от работницы АЗС деньги и топливо. Когда женщина ответила отказом, подозреваемый продолжил вести себя неадекватно и стал угрожать работнице избиением. Оператор станции нажала кнопку экстренного вызова группы задержания.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали задержанного правоохранителям.
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