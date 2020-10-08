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Новокузнецкие росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, напавшего на припаркованный авто

В Новокузнецке в ночное время на улице Транспортная экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал не судимого 31-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения, который разбил чужой автомобиль и проник в салон.

Росгвардейцы прибыли на сигнал 42-летней автовладелице «Ниссан Тиида». По предварительной информации, хозяйка иномарки, услышав звук сработавшей сигнализации, заметила из окна своей квартиры неизвестного, который ногами наносил удары по припаркованному авто. Обратившись за помощью к стражам правопорядка, женщина вышла на улицу и безуспешно пыталась остановить неадекватного гражданина. В результате мужчина разбил заднее стекло иномарки, проник в салон и сел на заднее сиденье.   Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который не смог объяснить причину своего нахождения в чужом авто.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов. 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/10/2020
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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