Новокузнецкие росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, напавшего на припаркованный авто

В Новокузнецке в ночное время на улице Транспортная экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал не судимого 31-летнего местного жителя с признаками наркотического опьянения, который разбил чужой автомобиль и проник в салон.
Росгвардейцы прибыли на сигнал 42-летней автовладелице «Ниссан Тиида». По предварительной информации, хозяйка иномарки, услышав звук сработавшей сигнализации, заметила из окна своей квартиры неизвестного, который ногами наносил удары по припаркованному авто. Обратившись за помощью к стражам правопорядка, женщина вышла на улицу и безуспешно пыталась остановить неадекватного гражданина. В результате мужчина разбил заднее стекло иномарки, проник в салон и сел на заднее сиденье. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который не смог объяснить причину своего нахождения в чужом авто.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.
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