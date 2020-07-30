Новокузнецкие росгвардейцы задержали серийного вора

В городе Новокузнецк экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал в одном из магазинов злоумышленника, который пытался пронести под одеждой семь банок премиального кофе.
Информацию о подозрительном покупателе, складывающего товар под верхнюю одежду, сообщили работники торговой организации. В ходе проверки задержанного росгвардейцы установили, что 39-летний местный житель пятнадцатикратно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста правоохранителям.
Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.
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