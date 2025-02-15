Новокузнецкие врачи рассказали о кардиологических болезнях

В рамках профилактической недели и 11-летия со дня открытия на базе лечебного учреждения Регионального сосудистого центра врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова провели с пациентами беседы о важности своевременной диагностики заболеваний сердца, факторах риска и влиянии питания и здорового образа жизни на ССЗ.

В группе риска этих заболеваний находятся люди старше 40 лет, которые не следят за своим артериальным давлением, не знают свой уровень холестерина и курят. При этом, добавляет заведующий отделением неотложной кардиологии НГКБ №1 Юрий Гущин, мужчины могут быть подвержены таким заболеваниям на 10 лет раньше женщин. У последних, в свою очередь, риск инфаркта миокарда повышается после наступления менопаузы.

— Всем пациентам, которые находятся в группе риска, необходимо регулярно посещать врача, проходить обследования, диспансеризацию, профилактические осмотры, а главное- знать показатели артериального давления и цифры холестерина в крови, — говорит заведующий отделением. - Нарушение липидного обмена и гипертония становятся всё более распространены среди пациентов всех возрастов. Одна из причин — нездоровый образ жизни. Это и гиподинамия с низкой физической активностью, и неправильное питание с употреблением большого количества углеводов, и что актуально в наше время - стресс.

Поэтому врачи ежегодно рекомендуют сдавать анализ крови с липидным спектром и определением уровня глюкозы, утром и вечером измерять артериальное давление.

Пациентам после 40 лет рекомендуется проходить ультразвуковое исследование сонных артерий, чтобы проверить наличие или отсутствие атеросклеротических бляшек.

Пациентам, которые страдают ССЗ, рекомендуется регулярно наблюдаться у врача: посещать кардиолога минимум раз в год. Кроме того, не забывать принимать все назначенные препараты, не отменять их самостоятельно и не «назначать» лекарства себе самому или по совету друзей и близких.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).