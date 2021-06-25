Новокузнецкий аэропорт будет соответствовать статусу миллионника

На территории международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представитель компании «РУСАЛ» Вячеслав Марков и генеральный директор новокузнецкого аэропорта Виктор Белозеров заложили камень в основание нового современного аэровокзального комплекса с телетрапами общей площадью 20 тыс. кв. метров.

Строительство нового аэровокзального комплекса будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Площадка для его строительства определена на месте демонтированного 3-х этажного здания, которая расположена за действующим зданием аэровокзала. Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года к проведению зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023», которые пройдут в трех городах на юге Кузбасса — Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. На втором этапе здание терминала будет увеличено за счет демонтированного действующего здания.

Строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час, а также повысит привлекательность аэропорта для российских и иностранных туристов.