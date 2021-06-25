Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новокузнецкий аэропорт будет соответствовать статусу миллионника

На территории международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представитель компании «РУСАЛ» Вячеслав Марков и генеральный директор новокузнецкого аэропорта Виктор Белозеров заложили камень в основание нового современного аэровокзального комплекса с телетрапами общей площадью 20 тыс. кв. метров.

Строительство нового аэровокзального комплекса будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Площадка для его строительства определена на месте демонтированного 3-х этажного здания, которая расположена за действующим зданием аэровокзала. Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года к проведению зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023», которые пройдут в трех городах на юге Кузбасса — Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. На втором этапе здание терминала будет увеличено за счет демонтированного действующего здания.

Строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час, а также повысит привлекательность аэропорта для российских и иностранных туристов.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Общество
Новокузнецк

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Зачем в Новокузнецк движется автоколонна Росгвардии
Очевидцы прислали в редакцию ВашГород.ру фотографии автоколонны едущей со стороны Кемерова и...
Жители Новокузнецка начали жаловаться на нехватку лекарств в больнице
В социальных сетях появилось сообщение о якобы нехватке лекарств и медицинских изделий в одной из...
«Дискотека Авария» и «Фабрика» проведут бесплатные концерты в Кузбассе на 300-летие
Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по...
«Дискотека Авария» и «Фабрика» проведут бесплатные концерты в Кузбассе на 300-летие
Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus