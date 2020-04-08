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Новокузнецкий аэропорт закрыт до 9 апреля

Новокузнецкий аэропорт имени Бориса Волынова (Спиченково) из-за значительного сокращения рейсов основных авиакомпаний приостановит свою работу до 9 апреля.

В апреле отменены все рейсы на Томск, Красноярск. Компания «Аэрофлот» за месяц выполнит 12 рейсов из 30, а «Сибирь» планирует 15 рейсов.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/04/2020
Общество
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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