Новокузнецкий аэропорт закрыт до 9 апреля

Индекс самоизоляции Нижнего Новгорода резко снизился Большее число граждан самоизолировалось в Калининграде (4,7 балла), Севастополе (4,6 балла) и...

Пятеро кузбассовцев лишились водительских прав из-за диагноза В Кемерове сразу пять водителей лишились прав. Выяснилось, что горожане состоят на учете в связи с...

В Новокузнецке случился пожар площадью 20 тысяч квадратных метров Палы распространятся на очень большие расстояния. Ещё одной причиной травяных пожаров становятся...