Новокузнецкий аэропорт закрыт до 9 апреля

Новокузнецкий аэропорт имени Бориса Волынова (Спиченково) из-за значительного сокращения рейсов основных авиакомпаний приостановит свою работу до 9 апреля.
В апреле отменены все рейсы на Томск, Красноярск. Компания «Аэрофлот» за месяц выполнит 12 рейсов из 30, а «Сибирь» планирует 15 рейсов.
08/04/2020
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