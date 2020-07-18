Новокузнецкий ансамбль классического танца «Дивертисмент» выиграл грант нацпроекта «Культура»

Заслуженный коллектив народного творчества, народный самодеятельный коллектив, ансамбль классического танца «Дивертисмент» из Новокузнецка по результатам Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это мы» признан одним из лучших танцевальных коллективов России. Из 60 коллективов-финалистов, представивших видеозаписи выступлений, жюри выбрали 20 лауреатов, каждый из которых получил грант Национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди») в размере 2 млн рублей.

В конкурсе участвовали 255 коллективов из 85 российских регионов. Это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры и духовые оркестры.

Выигранные средства прославленный коллектив из Кузбасса, которому в 2020 году исполняется 45 лет, направит на свое развитие: новые костюмы, аппаратуру, постановку новых номеров и гастрольную деятельность.

В 2016 году за высокие достижения в сохранении и развитие художественного народного творчества и традиционной культуры народов России коллективу присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».